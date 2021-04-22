«Аэрофлот» и Общероссийский народный фронт запустили совместный проект, в рамках которого российские самолеты назовут в честь туристических городов страны. Об этом сообщает «Вести.Ru».

Предполагается, что совместный проект повысит интерес путешественников к российским городам и отечественному туризму. Организаторы акции уже объявили о начале конкурса и народном голосовании, участие в котором может принять любой гражданин страны.

Как отмечается, для участия в конкурсе необходимо подготовить презентацию или видеоролик о своем родном городе и рассказать о его главных туристических достопримечательностях.

По итогам народного голосования названия и символы победивших российских городов будут нанесены на фюзеляжи самолетов авиакомпании «Россия».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» удвоит перевозки в Египет после закрытия Турции, благодаря чему число посадочных мест увеличится до 8,5 тысячи в месяц. «Аэрофлот» является единственным российским перевозчиком, который осуществляет полеты между Москвой и Каиром.