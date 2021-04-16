«Аэрофлот» вдвое увеличит перевозки в Египет после закрытия Турции

Авиакомпания «Аэрофлот» — единственный российский перевозчик, осуществляющий полеты между Москвой и Каиром — с 26 апреля двое увеличит объемы перевозок на этом направлении. Об этом в пятницу, 16 апреля, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как рассказал изданию заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, чьи слова приводит пресс-служба, авиакомпания собирается увеличить количество и емкость рейсов из России в Египет, поставив на это направление более вместительные широкофюзеляжные самолеты. Благодаря этому число посадочных мест увеличится до 8,5 тысячи в месяц. Таким образом «Аэрофлот» намерен удовлетворить спрос российских туристов на поездки в Египет на фоне приостановки авиасообщения с Турцией.

Ранее исследование сервиса Aviasales показало, что российские туристы массово захотели улететь в четыре другие страны на фоне ограничения авиасообщения с Турцией. Как уточняют эксперты, закрытие популярного направления сказалось на увеличении спроса на билеты из России в Египет (на 98 процентов), ОАЭ (на 80 процентов), на Кипр (90 процентов) и на Кубу (55 процентов).

В четверг, 15 апреля, в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию — как чартерные, так и регулярные — будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).