Прибывших из Турции и Танзании россиян предложили дважды тестировать на СOVID-19

Роспотребнадзор предложил дважды тестировать на СOVID-19 россиян, прибывших из Турции и Танзании до 1 мая. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, вернувшихся хотят обязать сдавать в течение пяти дней второй ПЦР-тест на коронавирус и предоставить данные о его результатах на портале Госуслуг, заполнив соответствующую форму. При этом данное требование предлагается не распространять на членов экипажей самолетов, осуществляющих перевозку из Турции и Танзании.

В четверг, 15 апреля, в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию — как чартерные, так и регулярные — будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).