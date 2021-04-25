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Политолог назвал желающие присоединиться к России украинские города

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Фото: РИА Новости

Политолог Сергей Марков назвал украинские города, которые хотели бы присоединиться к России. Его слова приводят «Аргументы недели».

Как отметил специалист, за вхождение в состав России в случае проведения соответствующего референдума проголосовали бы жители Одессы, Харькова, Николаева и Запорожья. Кроме того, стать частью соседней страны, вероятно, захотели бы населенные пункты, располагающиеся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам Маркова, подобные выводы он сделал, лично пообщавшись с жителями названных городов.

Ранее в апреле заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предрек массовый рост числа жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами. По его словам, на данный момент российское гражданство получили 538 тысяч жителей Донбасса, а к концу 2021 года это число может вырасти до миллиона человек.

Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Он заверил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.

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