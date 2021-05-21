Названа одна из причин роста цен на все

Одной из причин роста цен на практически все продовольственные товары назвали бум растительного топлива, производством которого стали активно заниматься крупные энергетические компании. Спрос на бобы, кукурузу и другие культуры со стороны производителей биотоплива вносит ощутимый вклад в рост цен на продукты питания, отмечает агентство Bloomberg.
Продукты во всех странах мира могут стать еще дороже из-за программ по борьбе с изменением климата. Энергетические компании наращивают объемы топлива, получаемого от переработки растительных и животных жиров, зерновых, бобовых, сахара. Из-за высокого спроса соевое и пальмовое масла, кукуруза подорожали за год вдвое, сахар подскочил в цене наполовину, а цены на продовольствие — от кормов для животных до шоколада — взлетели до рекордного уровня за последние семь лет.
Один из примеров трансформации нефтеперерабатывающего предприятия в «зеленое» — завод в Сан-Франциско энергокомпании Phillips 66, который за последний год стал одним из крупнейших в стране по производству возобновляемого топлива. По данным американского банка JPMorgan Chase, к концу 2024 года производство возобновляемого дизельного топлива в США увеличится почти в шесть раз, что только усугубит дефицит продовольствия и безработицу во всем мире.
«Наступает день расплаты. Цены на пальмовое и другие растительные масла растут. Когда нефтеперерабатывающие заводы прекратят превращать пищевое чистое масло в возобновляемое дизельное топливо?» — высказался Тодд Беккер, гендиректор американской компании Green Plains, которая извлекает биотопливо из переработанного масла кукурузы, непригодного для пищи.
Спрос на возобновляемую энергетику из года в год по всему миру только возрастает. Снижению углеродного следа способствует замена традиционных автомобилей электрокарами и реформирование сельскохозяйственной отрасли. Играют роль и небольшие «зеленые» инициативы. Примером безопасного для природы энергопотребления стала небольшая деревня в Швеции, в которой все дома запитали от солнечных батарей.