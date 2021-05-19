Пожилых британцев досрочно отправят на пенсию ради спасения природы

Власти Великобритании досрочно отправят пожилых фермеров на пенсию и выплатят им компенсацию. Так британцы планируют привлечь в сельское хозяйство молодежь, которая легко подстраивается под «зеленые» программы ради спасения природы, пишет BBC.

Данная инициатива — часть масштабных изменений в политике выделения сельскохозяйственных субсидий, которые побуждают фермеров защищать окружающую среду. В Великобритании на сельскохозяйственный сектор приходится около девяти процентов ежегодных выбросов парниковых газов. Правительство считает, что молодые фермеры будут более открыты для новых экологических идей и начнут зарабатывать на диверсификации бизнеса в сторону экотуризма. Сейчас средний возраст фермеров — 59 лет, четырем из десяти работников сельского хозяйства — больше 65 лет.

На данный момент фермер в Великобритании ежегодно получает около 21 тысяч фунтов стерлингов (29,7 тысяч долларов) в виде различных грантов. При досрочном выходе на пенсию пожилой землевладелец сможет разово получить от правительства в среднем 50 тысяч фунтов стерлингов (70,8 тысяч долларов). Размер компенсации будет определяться в зависимости от величины угодья. Максимальная выплата составит 100 тысяч фунтов стерлингов (141,6 тысяч долларов).

Ожидается, что новым планом финансовой поддержки смогут воспользоваться фермеры в Англии и Уэльсе. В Шотландии и Северной Ирландии готовят другие программы.

Ассоциация фермеров-арендаторов (Tenant Farmers' Association (TFA)) запросила мнения по данной инициативе у 360 фермеров. Три четверти из них заинтересовались «пенсионной схемой».

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«Для собственников крупных владений данная схема не будет очень привлекательной, но многие фермеры пойдут на нее», — считает представитель TFA.

При этом ассоциация настаивает, что процедура получения выплат за отказ от фермерства должна быть простой, так как людям нужно будет также решить вопрос с продажей скота.

Представитель Национального союза фермеров (National Farmers Union (NFU)) добавил, что фермерам нужно предоставить время для ухода из отрасли, так как это важное для них решение.

«Фермерам, которые хотят оставить сельское хозяйство, трудно найти на это деньги. Единовременная выплата поможет покрыть расходы на переезд в новое место или на новое дело», — добавил представитель министерства сельского хозяйства Великобритании.

Реформирование сельского хозяйства в целях снижения вреда экологии проводят и в других странах мира. Жители США стали массово отказываться от говядины из соображений, что коровы во время жизни выделяют огромное количество парникового газа из-за особенностей пищеварительной системы. Переход американцев на растительную пищу или альтернативное мясо бьет финансово по производителям и общепиту.