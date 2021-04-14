Названы сроки восстановления экономики Европы

Международный валютный фонд (МВФ) назвал предполагаемые сроки восстановления экономики Европы до докризисного уровня, пишет CNBC. По мнению организации, это произойдет уже в 2022 году.
Обновленный прогноз МВФ предусматривает рост европейской экономики на 4,5 процента по итогам 2021 года, что на 0,2 процентных пункта ниже предыдущей версии.
Ухудшение прогноза связано с новыми ограничениями, которые вводят власти сразу нескольких европейских стран для борьбы с распространением коронавируса. Это в свою очередь откладывает сроки полного открытия и восстановления экономики отдельных стран и всего Евросоюза в целом.
Текущий прогноз основывается на предположении о том, что вакцинирование от коронавируса будет доступно и широко проводиться уже с лета нынешнего года. Если этого не произойдет, ожидания МВФ будут снова пересмотрены в худшую сторону.
По расчетам МВФ, инфляция в ЕС по итогам 2021 года вырастет на 1,1 процентных пункта — до 3,1 процента, что окажет поддержку экономическому росту. В свою очередь Европейский центробанк ожидает в четвертом квартале года инфляцию около двух процентов, что соответствует целевому уровню.