В Европе нашли выигравший от пандемии рынок жилья

Рынок жилья Германии выиграл от пандемии коронавируса, говорится в материалах портала зарубежной недвижимости Prian.ru, поступивших в редакцию «Ленты.ру». Каждый квартал 2020-го средняя стоимость квадратного метра в крупнейшей экономике Европы росла: на 7 процентов в первом, на 6 процентов во втором, на 8 процентов в третьем и в четвертом (в сравнении с аналогичным периодом 2019-го).

Самую дорогую немецкую недвижимость аналитики нашли в Мюнхене — «квадрат» там стоит 8,6 тысячи евро (789 тысяч рублей, оценка Deutsche Bank). В Гамбурге стоимость квадратного метра за 2020-й выросла почти на 10 процентов, достигнув 5,57 тысячи евро (511 тысяч рублей). В столице Германии — Берлине — цена квадратного метра равна 5 тысячам евро (459 тысяч рублей).

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«Хоть рынок перегрет, он остается интересным для иностранных инвесторов, но еще больше для самих немцев, которые стали активнее скупать недвижимость, — отмечают специалисты. — Причины: низкие процентные ставки, нехватка земли под застройку, хорошее финансовое положение домашних хозяйств. Плюс в покупке бетонного "золота" инвесторы видят альтернативу различным финансовым инструментам».

Интерес к недвижимости Германии остается на стабильно высоком уровне, констатируют в Prian.ru. В 2020 году число прямых заявок на покупку немецких объектов со стороны пользователей портала снизилось на 10 процентов, но с учетом локдауна и ограничений по передвижениям эту цифра свидетельствует как раз о росте спроса.

Ранее россиянам назвали лучшие для вложения денег виды недвижимости. Частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин отметил, что в текущих условиях покупать квартиры с инвестиционными целями надо с большой осторожностью — есть риск, что цены на них снизятся, так как жилье слишком сильно подорожало за последнее время. Эксперт посоветовал обратить внимание на машино-места и коммерческую недвижимость.

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