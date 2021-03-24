Инвесторы променяли зарубежную недвижимость на московскую

Пандемия привела к росту спроса на коммерческую недвижимость в Москве. Он остается высоким до сих пор, говорится в сообщении девелоперской компании Glincom, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, на столичном рынке стрит-ритейла (небольших торговых помещений) активизировались инвесторы, проживающие за рубежом — они меняют заграничную недвижимость на московскую. В первом квартале 2021-го на покупателей, возвращающих свои активы из-за границы, пришлось порядка 15 процентов от всего объема сделок с такой недвижимостью в Москве.

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В целом большинство инвесторов на рынке коммерческой недвижимости Москвы — это сами москвичи, петербуржцы, выходцы из Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. «Интерес игроков в 2021 году чаще направлен не на спекулятивные стратегии, а на получение стабильного арендного дохода», — подчеркивают в Glincom.

Доля иностранных инвесторов на московском рынке торговой недвижимости в жилых и апартаментных комплексах остается крайне низкой — на уровне 3 процентов, подсчитали специалисты.

«Возрастающий уровень финансовой грамотности смещает фокус интереса инвестора с квартир на коммерческую недвижимость. Поэтому в течение 2021 года интерес покупателей к коммерческим помещениям продолжит оставаться высоким», — заключают аналитики.

Ранее в марте россиянам назвали лучшие для вложения денег виды недвижимости. Частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин отметил, что в текущих условиях покупать квартиры с инвестиционными целями надо с большой осторожностью — есть риск, что цены на них снизятся, так как жилье слишком сильно подорожало за последнее время. Эксперт посоветовал обратить внимание на машино-места и коммерческую недвижимость.

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