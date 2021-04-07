Главную экономику Европы передумали открывать

Министр финансов Германии, главной экономики Европы, Олаф Шольц заявил об отсутствии условий для ее открытия и возобновления работы всех предприятий. Его слова приводит CNBC.

«Сейчас не время полностью открываться, сейчас время действовать очень жестко и сдерживать рост числа заражений», — отметил Шольц. По его словам, у Германии еще будет шанс полностью справиться с коронавирусом и его последствиями и обеспечить собственной экономике стабильный рост.

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Таким образом, власти Германии в очередной раз поменяли свое мнение и передумали вносить коррективы в стратегию сдерживания пандемии. Ранее глава федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет предлагал руководителям различных регионов проявлять гибкость и корректировать введенные ограничения в зависимости от ситуации в каждой конкретной федеральной земле. Позднее он выступил за введение общенационального локдауна.

Канцлер Ангела Меркель так же несколько раз меняла позицию относительно необходимости введения жестких мер. В марте она анонсировала строгие ограничения на время пасхальных праздников, но затем, после возражений со стороны бизнеса, отменила их.

Также Шольц заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения налогов на сверхдоходы состоятельных граждан и прибыль корпораций. Более того, они могут быть повышены, что связано с необходимостью пополнять бюджет. Федеральные власти уже отказались от строго соблюдения политики «черного нуля», действовавшей с 2009 года. Согласно ей, новые заимствования были сильно ограничены бюджетом.