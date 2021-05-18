В России задумались о программе поддержки электромобилей

Минэкономразвития планирует потратить 418 миллиардов рублей на развитие электротранспорта в России. Об этом говорится в презентации ведомства «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах», с которой ознакомился «Коммерсантъ».

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Среди прочего, программа поддержки электромобилей включает в себя установку 20 тысяч зарядных станций к 2024 году и 150 тысяч — к 2030-му. Инфраструктура будет создаваться из расчета минимум одна станция на десять электромобилей в городах или на 100 километров для трасс федерального уровня. Также предлагается установить нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг для электротранспорта.

Пилотными регионами программы станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, а также Калининград, в котором находится ряд автозаводов, Сочи и Севастополь — как города-курорты с потенциалом развития электрокаршеринга.

Ранее компания Audi сделала прогноз на захват электромобилями половины мирового рынка к 2030 году. Это заявление директора немецкого автомобильного завода Маркуса Дюсманна основано на тренде ускоренного перехода машин к питанию от аккумуляторов. По его мнению, электрические автомобили уже заметно преобладают в спросе и лидируют по экологичности перед авто с двигателями внутреннего сгорания и гибридными автомобилями, которые сочетают в себе обычную и аккумуляторную энергию.

29 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал старт серийного производства первого российского электромобиля Zetta до конца этого года. Он также заявил, что Россия решила постепенно отказываться от машин на ископаемом топливе и планирует с 2030 года установить требования к автопроизводителям по доле продаж «зеленого» транспорта. По его словам, страна уже в полной мере включилась в процесс «зеленого» разворота.