Электрокарам предсказали захват половины мирового рынка

Компания Audi сделала прогноз на захват электромобилями половины мирового рынка к 2030 году. Это заявление директора немецкого автомобильного завода Маркуса Дюсманна основано на тренде ускоренного перехода машин к питанию от аккумуляторов, пишет Bloomberg.
По мнению главы Audi, электрические автомобили уже заметно преобладают в спросе и лидируют по экологичности перед авто с двигателями внутреннего сгорания и гибридными автомобилями, которые сочетают в себе обычную и аккумуляторную энергию.
«С технической точки зрения нет смысла ставить в авто оба привода. Мы не видим причин, по которым будущие клиенты отказывались бы от электромобилей с аккумуляторной батареей при наличии соответствующей инфраструктуры», — заявил Дюсманн.
По словам генерального директора Audi, Volkswagen AG (материнская компания Audi) уже поставила себе цель обогнать лидера электромобилей Tesla к 2025 году. Использование одних и тех же компонентов в автомобилях 12 брендов Volkswagen, в том числе Porsche, — основная стратегия концерна перед конкурентами.
Дюсманн добавил, что к концу десятилетия Volkswagen AG планирует продать 7 миллионов электрокаров класса люкс и премиум, а также несколько миллионов компактных и средних электромобилей, в том числе Q4 e-tron. По словам немецкого автопроизводителя, к 2030 году порядка в 19 миллионов автомобилей европейских автопроизводителей внедрят эту технологию для двигателей.
Среди стран Европы именно Германия находится на первом месте по спросу на электрокары — более 394 тысяч за 2020 год. Общее количество электромобилей в мире оценивается в 10 миллионов единиц. Наибольшее количество экологичных авто в Китае (4,2 миллиона), Европе (3,2 миллиона) и США (1,7 миллиона), говорится в «Глобальном рейтинге электрической мобильности».