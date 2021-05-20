Подсчитаны масштабы «жадности» производителей еды в России

В России подсчитали масштабы «жадности» производителей продуктов питания и торговых сетей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования РЭУ имени Плеханова.

Эксперты установили, что во всей агропереработке доходы от реализации выросли на 11 процентов, а прибыли от продаж — на 20 процентов на фоне ажиотажного спроса в прошлом году. По оценке РЭУ, только агрокомпании заработали на продуктах дополнительную чистую прибыль не менее 11 миллиардов рублей.

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Как заключила доцент кафедры экономстатистики РЭУ Ольга Лебединская, по итогам 2020-го рентабельность активов производителей продуктов питания в России практически в два раза превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности.

Эксперты пришли к выводу, что отрасли получили сверхприбыли, которые были заведомо выше дополнительных расходов из-за COVID-19. Это коснулось в том числе производителей сахара и растительного масла, в отношении которых правительство было вынуждено вводить временное госрегулирование цен. Отдельные компании аналитики называть не стали.

Ранее в мае премьер-министр Росси Михаил Мишустин сказал, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Он уточнил, что в настоящее время многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Это привело к росту цен внутри страны, прежде всего — на социально значимые товары.

С другой стороны, утверждала вице-премьер Виктория Абрамченко, цены на продукты в России выросли ниже среднемировых значений.