Производители дали прогноз по ценам на сахар

Роста цен на сахар после 1 июня, когда закончится действие соглашений о его стоимости, не будет. Такой прогноз дал председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Его цитирует ТАСС.

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Заводы поставляют в торговые сети со своих складов сахар по цене, не превышающей 36 рублей за килограмм, отметил он. Бодин уверен, что производство свекловичного сахара в России в новом сезоне позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, предупредила, что в 2022 году цены на сахар в стране резко вырастут. Поводом станет дисбаланс на рынке, плохой урожай и введенные ранее ценовые ограничения, действие которых заканчивается 1 июня.

Российские власти начали сдерживать цены на продукты в декабре прошлого года, после того как на ситуацию обратил внимание президент страны Владимир Путин. Предполагалось, что соглашения о заморозке стоимости сахара и подсолнечного масла завершатся в марте, но их продлили до 1 июня и 1 октября соответственно.