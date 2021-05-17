Россиян предупредили о резком росте цен на сахар

В 2022 году цены на сахар в России резко вырастут из-за дисбаланса на рынке, плохого урожая и введенных ранее ценовых ограничений, действие которых скоро заканчивается. Об этом россиян в беседе с «Коммерсантом» предупредил источник в крупном производстве.

Отмечается, что ограничения цен на сахар рассчитаны до 1 июня. Однако регулятор обдумывает новые меры сдерживания и планирует переключить переработчиков на закупку сырья у Объединенной зерновой компании (ОЗК), подконтрольной государственным структурам. Это, в частности, позволит местным заводам реализовывать продукцию в розницу.

При этом гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подчеркнул, что из-за дождей на юге России сбор сахарной свеклы может начаться сильно позже обычного. Соответственно, отсрочен будет и запуск заводов. По словам эксперта, текущие объемы уже регулируются контрактами. Следовательно, нужно ждать нового урожая или закупать дорогой импортный сахар.

Ранее сообщалось, что правила предоставления субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, разработанные Минсельхозом России, полностью изменят нынешние схемы работы рынка. Тааким образом, эти производства хотят сделать плановыми.