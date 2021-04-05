В России проконтролируют поставки сахара

Министерство сельского хозяйства проконтролирует поставки сахара. Каждому заводу дадут определенную квоту на производство и продажу сахара розничным торговым сетям, сообщает газета «Известия».

Поясняется, что предприятия ежемесячно будут изготавливать только тот объем продукции, который Минсельхоз установил конкретно для них. Эта цифра была сформирована, исходя из двух определяющих факторов: потребности региона и объемах производства, которые заводы вырабатывали до введения нормативов.

По словам собеседника издания, сложности в этой ситуации заключаются, в первую очередь, в том, что предприятия никогда не работали по подобной схеме. Кроме того, на производительность зачастую влияют факторы, которые компании не могут проконтролировать. Например, трудности с поставками сырья.

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Глава Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько пояснил, что новая система должна помочь правительству доводить субсидии до производителей. То есть, благодаря участию в поставках, Минсельхозу будет известна информация о продажах товара по фиксированной цене, а значит, ведомство будет знать получателей субсидий.

Ранее председатель Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин заявил, что российские торговые сети хотят закупить сахар впрок и тем самым создают необоснованный ажиотаж. Он также отметил, что заявления о нарушении поставок сахара со стороны производителей не соответствуют действительности.

Производство сахара в России в январе-феврале 2021 года упало в 2,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года.