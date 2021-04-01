Россиян успокоили по поводу дефицита сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию по поводу нарушения поставок и перебоев с закупкой сахара, об этом сказано на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что производители больше недели не поставляют в российские магазины сахар, приостановив продажи торговым сетям. Они также отказываются подтверждать им объемы будущих поставок.

В ФАС заявили, что внимательно следят за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахар-песок. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются, сказано в сообщении. «‎Риски дефицита сахара отсутствуют», — упокоили в ведомстве.

Ранее правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты питания. В частности, для сахара оно действует до 1 июня. Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице. Изначально предполагалось, что соглашение будет действовать до апреля.

В начале марта стало известно, что власти хотят сдерживать цены и на другие продукты: мясо птицы и яйца. В середине февраля газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке сообщила, что птицефермы предложили торговым сетям увеличить цены на мясо птицы и яйца на 10 процентов.