Магазины заподозрили в создании искусственного дефицита сахара

Российские торговые сети хотят закупить сахар впрок и тем самым создают необоснованный ажиотаж. Таким мнением поделился с ТАСС председатель Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин.

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Он также отметил, что заявления о нарушении поставок сахара со стороны производителей не соответствуют действительности. Бодин подозревает, что магазины могут создавать искусственный дефицит товара. Нынешние объемы отгрузок достаточны для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения, добавил эксперт. Кроме того, у магазинов уже сформированы значительные запасы сахара.

Производство сахара в России в январе-феврале 2021 года упало в 2,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года.

Ранее Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на российском рынке сахара. По мнению Федеральной антимонопольная службы (ФАС), угрозы дефицита также на данный момент нет.

При этом СМИ сообщали, что производители больше недели не поставляют в российские магазины сахар, приостановив продажи торговым сетям. Они также якобы отказываются подтверждать им объемы будущих поставок.

На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года кабмин заключил ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице.