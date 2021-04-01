Ситуацию с сахаром в России назвали стабильной

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на российском рынке сахара, угрозы дефицита на данный момент нет, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, участники соглашения об установлении фиксированной цены на сахар соблюдают его условия. Их доля на отечественном рынке равна почти 100 процентам.

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«При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Ранее 1 апреля свою позицию высказала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По ее данным, в России нет перебоев с закупками сахара торговыми сетями. «Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют», — говорилось в сообщении службы.

Утром 1 апреля СМИ сообщили о якобы возникших у некоторых отечественных магазинов сложностях при закупке сахара по фиксированным ценам, указанным в соглашении между правительством, ритейлерами и производителями. Отмечалось, что проблемы связаны с тем, что производители ждут полноценного вступления в силу решения правительства о предоставлении субсидий сахарным заводам при условии удержания максимальной цены.