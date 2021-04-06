Стали известны детали планового производства сахара в России

Правила предоставления субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, разработанные Минсельхозом России, полностью изменят нынешние схемы работы рынка. Детали перехода на плановое производство этих продуктов в России стали известны изданию VTimes.

Финальный текст документа, который правительство должно утвердить с 1 апреля по 30 сентября, подтвердили два участника совещаний по этому вопросу в министерстве. Ключевыми в предложенной схеме являются два условия.

Первое гласит, что деньги от государства получат только заводы-производители, что означает, что именно с ними придется заключать контракты продавцам (розничные сети и несетевые магазины). Цены зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм сахара и 95 рублей за литр бутилированного подсолнечного масла.

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В случае сахара размер упаковки не важен, а для масла завод обязан быть непосредственно производителем рафинированного бутилированного масла. Участники рынка, с которыми пообщалось издание, указали на массу возникающих проблем.

Производители сахара, как правило, отгружают его в промышленной упаковке по 50 килограммов, а торговые сети — в упаковках не более пяти килограммов. Начиная с декабря схема работала таким образом: трейдеры и поставщики покупали продукт в заводской упаковке по 36 рублей, а сети брали у них готовый продукт по 39-40 рублей.

Идея Минсельхоза ломает эту схему, причем ведомство хочет, чтобы продавцы сами покупали сахар, потом перепродавали его фасовщикам, а затем выкупали его обратно. В результате количество договоров возрастет в несколько раз, и, возможно, схема потребует еще одного регулирования. Ведь единой цены фасовки и упаковки нет.

Некоторые заводы хотят отдельно продавать услуги по фасовке, но в этом случае результат может оказаться дороже, чем по привычной схеме. В Минпромторге проблемы не видят, указывая, что региональные сети и так работают по прямым договорам.

Тем не менее представитель крупнейшей в Восточной Сибири сети «Командор» Дмитрий Болотов говорит, что производители сахара прекратили его поставки по фиксированной цене с конца марта. По его словам, они говорят о нехватке продукции и ждут решений правительства.

С маслом ситуация обстоит спокойнее, но сложнее для потребителей. Из-за решения о заморозке цен заводы поменяли структуру поставок и почти прекратили выпускать самый дешевый продукт. Вместо масла под маркой торговых сетей они предлагают покупать брендированную продукцию. В результате покупатель видит в магазине только масло не ниже минимальной цены, что создает ощущение резкого роста цен, хотя формально все требования выполняются.

Ранее Росстат подсчитал, что в феврале 2021 года цены на продукты питания в России повышались в пять раз быстрее, чем в Европе — 1,5 процента по сравнению с январем против 0,3 процента. Если брать январь-февраль, то цены в России росли в 2,5 раза быстрее, чем в странах ЕС.