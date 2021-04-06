Правительство выделит миллиарды рублей производителям сахара и масла

Правительство выделит девять миллиардов рублей российским производителям сахара и подсолнечного масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина по выделению Минсельхозу в 2021 году бюджетных ассигнований.

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Средства из резервного фонда кабмина будут распределены «для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли». Уточняется, что компенсации будут положены предприятиям, которые реализуют масло собственного производства по цене не выше 95 рублей за литр и сахар не дороже 36 рублей за килограмм.

Исходя из среднерыночной цены, компенсации составят 10 рублей за каждый литр растительного масла и 5 рублей за килограмм сахара. Предлагается компенсировать затраты с апреля по конец сентября 2021 года, до начала основной уборки масличных культур и сахарной свеклы.

5 апреля сообщалось, что Минсельхоз собирается контролировать сахарную отрасль плановым методом. Каждый завод получит квоты на производство и продажу сахара торговым сетям. Такое решение принято на фоне падения производства сахара в России в январе-феврале 2021 года в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проблема начала проявляться сразу после вступления в силу соглашения о предельных ценах на сахар при оптовой и розничной покупке.

На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года кабмин заключил ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице.