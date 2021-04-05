Путин обвинил в проблемах фермеров бюрократию

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым призвал бороться с ситуацией, когда фермерские хозяйства не могут получить кредит, сообщает ТАСС.

Министр рассказал, что с 2021 года для сельских кооперативов стала доступнее господдержка. С ее помощью фермеры могут купить транспорт для организации выездной торговли и сами мобильные торговые объекты.

Однако глава государства подчеркнул, что этого недостаточно. Он отметил, что кредиты остаются недоступными, а виновны в этом бюрократические трудности.

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В ответ Патрушев указал, что фермерам больше не нужно собирать документы для получения такого субсидированного кредита, а в перспективе процесс можно будет и вовсе проводить онлайн.

Также глава ведомства сообщил, что для поддержки отрасли с 1 января приостановлена частичная компенсация затрат на транспортировку ради экспорта сахара, картофеля, гречихи, бутилированного подсолнечного масла и зерна. Путин на это отметил, что следует поддерживать экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

Ранее 5 апреля сообщалось, что Минсельхоз собирается контролировать сахарную отрасль плановым методом. Каждый завод получит квоты на производство и продажу сахара торговым сетям.

Такое решение принято на фоне падения производства сахара в России в январе-феврале 2021 года в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проблема начала проявляться сразу после вступления в силу соглашения о предельных ценах на сахар при оптовой и розничной покупке.