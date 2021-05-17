Россиян успокоили насчет роста цен на сахар

В правительстве успокоили россиян относительно грядущего роста цен на сахар. Как указали в Минсельхозе, текущую ситуацию оценивают как стабильную, передает ТАСС. В министерстве подчеркнули, что условия соглашений по сдерживанию цен, которые власти заключили с производителями и торговыми сетями, соблюдаются в полном объеме.

В Минсельхозе считают, что стабильная стоимость будет сохраняться и в будущем за счет квоты на импорт с пониженной ставкой пошлины и увеличения посевных площадей под сахарную свеклу. «С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 миллионов тонн, что позволит получить порядка 6 миллионов тонн сахара», — сказали в ведомстве и подчеркнули, что этого хватит, чтобы удовлетворить внутренний спрос и создать запасы.

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Еще для производителей разработали новые меры поддержки: они будут получать субсидии на килограмм произведенного им поставленного в торговые сети сахара.

Ранее в понедельник, 17 мая, газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в крупном производстве, предупредила, что в 2022 году цены на сахар в России резко вырастут. Поводом станет дисбаланс на рынке, плохой урожай и введенные ранее ценовые ограничения, действие которых заканчивается 1 июня.

Российские власти начали сдерживать цены на продукты в декабре прошлого года, после того как на ситуацию обратил внимание президент страны Владимир Путин. Предполагалось, что соглашения о заморозке стоимости сахара и подсолнечного масла завершатся в марте, но их пришлось продлить до 1 июня и 1 октября соответственно. В список продуктов для контроля цен также входят яйца, гречневая крупа и пшеничный хлеб.