В России подорожали сосиски и майонез

Аналитики компании «Эвотор» выяснили, какие продукты в России больше всего прибавили в цене за апрель 2021 года: это сосиски, сардельки и майонез, передает РИА Новости.

Уточняется, что в целом за месяц в несетевой рознице произошло увеличение стоимости на 0,67 процента. Майонез за месяц прибавил в цене 4,6 процента, за год — 17 процентов. Сосиски и сардельки по сравнению с мартом подорожали на 3 процента, а за год на 4 процента. Чуть меньше чем на 2 процента, стал дороже сыр, растительное масло и шоколадные конфеты, а выпечка, маргарин и печенье — на 1 процент.

При этом часть продуктов упала в цене, так, сметана потеряла 2 процента стоимости, на 1 процент дешевле стала пастила и зефир, на 0,4 процента — мясные полуфабрикаты, на 0,3 процента — каши. Вода, чай и кофе остались на прежнем ценовом уровне.

Ранее Росстат сообщил, что России за последний месяц выросли цены на некоторые продовольственные товары. Так, куриные яйца в среднем подорожали на 6,82 процента. Среди овощей аналитики перечислили репчатый лук, картофель и белокочанную капусту, а больше всего прибавили свекла и морковь. Прибавили в стоимости сахар и подсолнечное масло, а также гречневая крупа, рыба, морепродукты и хлебобулочные изделия.