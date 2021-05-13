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Четверть россиян столкнулась с риском бедности

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

В 2020 году 24,6 процента россиян (36 миллионов человек) имели доход ниже 60 процентов от медианного. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Таким образом, почти четверть россиян можно отнести к категории малообеспеченных. Согласно международной методологии, люди с соответствующими доходами рискуют столкнуться с бедностью. Таких россиян в два раза больше, чем «официально бедных» (под российское определение бедности подпадают те, чей ежемесячный доход не дотягивает до прожиточного минимума).

Больше всего людей с низкими относительно своего региона доходами оказалось в нефтегазовых Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе, а также в Москве, на Чукотке и Сахалине. Наименьшая доля населения с доходами ниже 60 процентов от медианных оказалась в Карачаево-Черкесии, Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии и Ингушетии.

Медианный доход — срединное значение, выше которого находятся доходы 50 процентов населения, а у другой половины населения — ниже. Россиян, получающих менее 50 процентов от такого дохода, около 17,6 процента, то есть примерно каждый шестой житель страны. В 2020 году медианный доход в среднем по стране составлял 27 тысяч рублей, 60 процентов от этой суммы — 16,2 тысяч, 50 процентов — 13,5 тысяч рублей.

«Россия смогла преодолеть крайнюю нищету, однако победить бедность в стране пока не удается. Уровень жизни населения в целом снизился, а пандемия усилила имущественное расслоение», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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