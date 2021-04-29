Половина россиян признались в постоянных переработках

Почти половина россиян, 49 процентов, признались, что постоянно перерабатывают на своем месте работы. При этом 76 процентов уточнили, что согласны работать больше 40 часов в неделю, если им за это платят. Об этом в ходе круглого стола на тему «Труд и капитал в XXI веке» рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, передает РИА Новости.

Мужчины на треть чаще, 58 процентов против 38 процентов у женщин, рассказывали, что работают сверхурочно. О том, что трудятся около 40 часов в неделю, говорят 37 процентов опрошенных.

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Мамонов отметил, что число мужчин, согласных работать больше за дополнительные деньги, составило 84 процента. Всего же категорически отказывались перерабатывать только 20 процентов участников исследования.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил начать эксперимент с переходом на четырехдневный график работы для отдельных регионов или группы компаний. По его мнению, процесс следует запускать с сокращения графика на час, затем на два и так далее.

В конце прошлого года международная консалтинговая компания FinExpertiza провела исследование продолжительности рабочей недели в России на основе данных третьего квартала, которое показало, что в каждом регионе этот показатель недотягивает до нормы. В компании объяснили ситуацию тем, что часть трудящихся работает сверхурочно, а остальные находятся в простое, поскольку не востребованы.