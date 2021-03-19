Сотрудники американского банка рассказали о «нечеловеческих» условиях работы

Аналитики Goldman Sachs, устроившиеся в американский банк после начала пандемии, пожаловались на «нечеловеческие» условия работы. Об этом говорится в презентации сотрудников для менеджмента.

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Отмечается, что им приходится работать в среднем по 95 часов в неделю, то есть почти по 14 часов каждый день без выходных. Аналитики спят по пять часов в день, ложатся не раньше трех ночи, а уровень их тревожности уже «пробивает крышу». Сверхурочная работа приводит к проблемам с физическим и психологическим здоровьем, рассказали сотрудники банка.

Опрошенные специалисты заявили, что их отношения с семьей и друзьями стали хуже, они были вынуждены обратиться к психологу. Они также страдают от излишнего контроля и чувствуют себя «жертвами злоупотреблений на работе», говорится в презентации.

«Было время, когда я не ел, не купался и не делал ничего, кроме работы, с утра и до глубокой ночи», — рассказал один из аналитиков. Сотрудники банка предложили ограничить рабочее время 80 часами в неделю.

Ранее сообщалось, что американская сеть ресторанов Panda Express проводила тренинги на доверие, в ходе которых заставляла сотрудников раздеваться. За это на компанию подали в суд.