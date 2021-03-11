Американская сеть ресторанов заставила сотрудников раздеться на тренинге

Американская сеть ресторанов Panda Express проводила тренинги на доверие, в ходе которых заставляла сотрудников раздеваться. На компанию подали в суд, пишет NBC News.

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Как говорится в иске, такой тимбилдинг был «предпосылкой для продвижения по службе». Бывшая сотрудница Panda Express Дженнифер Спарджифиоре сказала, что ее заставляли раздеваться до нижнего белья перед коллегами и незнакомыми во время упражнения по «укреплению доверия». Задания были «странными и быстро переросли в психологическое насилие», но это был ее единственный шанс на повышение, отмечает Спарджифиоре.

Сотрудники компании Alive Seminars, организовавшие тренинги, открыто наблюдали за женщинами, которые раздевались, улыбались и смеялись, пишет издание. «С течением времени семинар все больше напоминал ритуал посвящения в секту», — говорится в иске.

После того как Спарджифиоре ушла с тренинга, она была уволена со своей должности в Panda Express. В компании сказали, что проводят собственное расследование. «Мы стремимся обеспечить безопасную среду для всех сотрудников и относимся к каждому человеку с уважением», — отметили в Panda Express.

Ранее сообщалось, что «Макдоналдс» создал секретное разведывательное подразделение, которое собирает информацию о сотрудниках, выступающих за повышение минимальной зарплаты до 15 долларов в час. Таких работников корпорация считает угрозой своей безопасности и поэтому уже несколько лет шпионит за ними.