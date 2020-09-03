Компанию богатейшего человека мира обвинили в тотальной слежке за сотрудниками

Компания Amazon, принадлежащая богатейшему человеку в мире Джеффу Безосу, разработала систему тотального контроля и шпионит за сотрудниками, об этом говорится в исследовании правозащитной организации «Институт открытых рынков» (Open Markets Institute).

Во время пандемии коронавируса ретейлер ввел систему, которая с помощью искусственного интеллекта отслеживает перемещения сотрудников. Видеонаблюдение призвано не допустить кражи, а также контролирует время, которое тратится на перерыв. Компания запатентовала браслет, который может отслеживать, куда кладут руки работники склада, и использовать вибрацию, чтобы человек направил их в нужную сторону.

Кроме того, в отчете говорится, что водители должны вовремя доставлять 999 посылок из 1000, иначе им грозит увольнение. Компанию обвиняют в том, что это приводит к превышению скорости и увеличению аварий. Также Amazon требует, чтобы рабочие при входе на склад оставили все свои личные вещи, кроме бутылки с водой и прозрачного пластикового пакета с деньгами. В конце рабочего дня сотрудников проверяют по 25-60 минут на предмет кражи.

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В отчете утверждается, что Amazon также пытается предотвратить попытки объединения в профсоюзы и разгоняет любые собрания слишком большого количества людей, контролируя, чтобы возможные лидеры профсоюза не разговаривали с одной и той же группой людей слишком долго.

Сотрудники Amazon находятся в постоянном стрессе и под страхом увольнения, отмечается в докладе. Если работник отстает от необходимой скорости выполнения задач, которую автоматически задает Amazon, то система делает «выговор», что может привести к предупреждению или увольнению. Скорость постоянно меняется.

Amazon Flex тайно отслеживает частные группы в социальных сетях, которые сотрудники Amazon используют для обсуждения условий своей работы, пишет Vice.

В июле крупнейшие компании (Amazon, Apple, Facebook и Google) подверглись критике во время слушаний в антимонопольном комитете Конгресса США за доминирующее положение, которое негативно сказывается на конкуренции.

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