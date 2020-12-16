Названы российские регионы с самой короткой рабочей неделей

Консалтинговая компания FinExpertiza провела исследование на основе данных Росстата и назвала российские регионы с самой короткой рабочей неделей. Выдержки из работы приводит РБК.

В ходе исследования были проанализированы данные за третий квартал нынешнего года. Несмотря на отмену режима всеобщей самоизоляции и нерабочих дней, во многих регионах было отмечено меньшее количество рабочих дней по сравнению с тем же периодом 2019-го.

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Лидером по этому показателю стал Ненецкий автономный округ, где рабочая неделя в третьем квартале в среднем составляла 29 часов 37 минут. Также в пятерку вошли Республика Коми (31 час 29 минут), Ингушетия (33 часа 10 минут), Республика Алтай (34 часа 14 минут) и Архангельская область (34 часа 19 минут).

Самая длинная рабочая неделя была зафиксирована в Калининградской области (38 часов 40 минут), Тюменской области (38 часов 15 минут), Крыму (38 часов 4 минуты), Ростовской области (37 часов 59 минут) и Московской области (37 часов 58 минут).

Таким образом, ни в одном из российских регионов средняя продолжительность рабочей недели не соответствовала стандартным 40 часам. Глава FinExpertiza Елена Трубникова связала это обстоятельство с фундаментальными экономическими причинами: в России существует нехватка трудовых ресурсов, в то время как большая часть работников занята на низкопроизводительных рабочих местах.

Из-за этого складывается ситуация, при которой меньшая часть трудящихся вынуждена работать сверхурочно, компенсируя простой остальных.