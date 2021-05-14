Экономист назвал признаки нового банковского кризиса

Заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов в беседе с агентством «Прайм» назвал признаки нового банковского кризиса.

По его словам, основой любого кризиса является резкое снижение ликвидности кредитных организаций, когда они не могут выполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками. При этом сейчас наблюдается восстановительный рост экономики после пандемии, а также рост ключевой ставки Центробанка. «Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала», — отметил эксперт.

В случае, если есть опасения за собственные сбережения, он советует размещать их лишь в тех банках, которые участвуют в системе страхования вкладов. В таком случае можно получить компенсацию в пределах 1,4 миллиона рублей.

Также безопасными альтернативами банковских вкладов являются покупка гособлигаций. В то же время их доходность с учетом купонных выплат за прошлый год значительно превысила ставки по вкладам и инфляцию.

Ранее эксперты Высшей школы экономики заявили, что прогнозы о том, что в 2021 году мировая экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются. По их данным, пока не устранены факторы, которые отрицательно влияли на мировую экономику в 2020 году.