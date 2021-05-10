Экономисты спрогнозировали сроки нового мирового кризиса

Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 годах, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Об этом сообщают «Известия».

Экономисты отметили, что нынешнее монетарное стимулирование сильно разгонит рынки, и это со временем приведет к их перегреву. Аналитики считают, что три внутренних сценария для России предусматривают новую индустриализацию, социальный разворот или стабилизацию.

Первый сценарий — «новая индустриализация» — включает в себя реализацию в мире базового прогноза экономического роста, благодаря которому в России станет возможным активное стимулирование инвестиций, технологическое обновление производств и рост производительности труда. Это может привести к увеличению заработных плат и потребления.

Второй сценарий — «социальный разворот» — заключается в обеспечении экономического роста в стране за счет увеличения зарплат в бюджетной сфере, а также МРОТ и пенсий. Третий сценарий — «стабилизация» — предполагает реакцию на структурный кризис в мировой экономике и будет характеризоваться отсутствием явных действий по стимулированию роста и импортозамещением.

Ранее сообщалось, что прогнозы о том, что в 2021 году мировая экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются. Эксперты Высшей школы экономики пояснили, что пока не устранены факторы, которые отрицательно влияли на мировую экономику в 2020 году. Дальнейшее негативное влияние будут оказывать разная интенсивность противовирусных мер, скорость вакцинации и появление новых опасных штаммов вируса, предрекли они.