Шансы мировой экономики выйти из кризиса в 2021 году оценили

Прогнозы о том, что в 2021 году мировая экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются. Так шансы на нормализацию ситуации оценили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, передает ТАСС.

По данным авторов доклада, пока не устранены факторы, которые отрицательно влияли на мировую экономику в 2020 году. Дальнейшее негативное влияние будут оказывать разная интенсивность противовирусных мер, скорость вакцинации и появление новых опасных штаммов вируса, предрекли они.

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«Правительствам нужно будет адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии», — заключили авторы. По их словам, восстановление экономики будет зависеть не только от действий правительства, но и от планов и ожиданий на уровне фирм.

Во ВШЭ отметили, что государство в период пандемии показало способность эффективно помогать бизнесу, но вмешательство в ценообразование и усиление роли компаний с госучастием могут привести к негативным последствиям. Бизнесу также помогли инструменты, которые позитивно влияют на спрос. При этом из-за усиления контроля за бизнесом и вмешательства в ценообразование существуют риски для экономики, возникновение искажения на рынках. Новые возможности контроля за бизнесом появляются с внедрением новых технологий и цифровизации, считают эксперты.

Одна из задач антикризисной политики, как напоминают авторы, заключается в снижении административной нагрузки и моратории на проверки. «Однако на уровне компаний отмечалось сохранение, а в некоторых случаях и усиление давления на бизнес», — говорится в документе.

В период кризисов государство определяет задачу снижения административной нагрузки на бизнес как приоритетную, но на посткризисных этапах активность существенно снижается. Согласно докладу, нужно искать механизмы устойчивого снижения административного давления, для чего потребуется изменить мотивацию и критерии оценки деятельности контрольных органов.