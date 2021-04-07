Названы главные беды российских банков

Международное рейтинговое агентство Moody’s назвало главные потенциальные беды российских банков, а также кредитных организаций из стран СНГ. Выдержки из доклада приводит РБК.

К главным рискам и угрозам авторы относят возможное нарастание внутренних и региональных конфликтов, старение населения, доминирование государственных игроков на банковском рынке, а также активизацию кибермошенников.

В качестве примеров, когда такие риски уже имели место и приводили к последствиям для банковской системы той или иной страны, приводится политический кризис на Украине 2014-2015 годов, а также события после президентских выборов в Белоруссии, ситуация вокруг Нагорного Карабаха и беспорядке в Киргизии (все — в 2020-м).

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В результате всех этих событий снизилась платежеспособность населения и бизнеса и, как следствие, качество кредитных портфелей банков. В частности, на Украине доля проблемных кредитов выросла с 16 до 55 процентов за четыре года — с 2013-го по 2017-й.

Также рисками авторы считают наблюдаемое и прогнозируемое сокращение населения трудоспособного возраста, которое влечет за собой снижение числа потенциальных заемщиков и уровня прибыли. В СНГ наибольшие проблемы в связи с этим имеют банки Украины и Белоруссии, Россия занимает третье место — к 2030 году прогнозируется сокращение населения трудоспособного возраста на шесть процентов.

Кроме того, Россия занимает второе место в СНГ по размеру доли государственных игроков в банковском секторе (73 процента), уступая лишь Узбекистану (85 процентов) и опережая Белоруссию и Украину (65 и 53 процента соответственно).

Также авторы указывают на возросшее в последнее время количество киберпреступлений в банковской сфере. Так, в России количество неавторизованных транзакций в первые девять месяцев 2020 года вырос на 41 процент (до 6,5 миллиарда рублей).