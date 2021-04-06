В России выявили полторы тысячи лжебанков

В первом квартале 2021 года в России было выявлено 1529 лжебанков. Об этом «Известиям» рассказали в компании по кибербезопасности BI.ZONE.

Утверждается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 20 процентов. В крупнейших банках тенденцию подтвердили.

Мошенники маскируются под настоящие кредитные организации и обманом заставляют своих жертв вводить логины и пароли от своих реальных банковских аккаунтов или вносить предварительную комиссию для получения услуги по заниженной цене. Чтобы обезопасить себя, злоумышленники зачастую копируют фирменный стиль банка, и меняют одну-две буквы в юридическом названии. «Как с китайскими подделками известных брендов», — сравнил вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Сергей Афанасьев.

Сайт лжебанка обычно работает до месяца. За это время его может посетить до нескольких тысяч человек, а обмануть получается максимум несколько десятков человек. Чтобы обезопасить себя от возможного мошенничества, россиянам порекомендовали сверяться с данными, опубликованными в справочнике Банка России, и учитывать, что настоящий банк не будет предлагать перевести средства на карточный счет или совершить операцию через другой банк.

5 апреля стало известно, что за последний год кибермошенники совершили на 60 процентов больше краж со счетов россиян. Эксперты выяснили, что почти каждый третий случай (32 процента) мошенничества закончился успехом для злоумышленников. За год пандемии таких успешных операций стало больше на 60 процентов и превысило максимум за всю историю наблюдений. По расчетам экспертов, основанным на жалобах людей, мошенники похитили у россиян почти 2,8 миллиарда рублей, что на 70 процентов больше, чем в допандемийный период.