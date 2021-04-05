Эксперт раскрыла способ избежать кражи при вложении денег

Аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева рассказала агентству «Прайм» о способе вкладывать деньги так, чтобы никто не смог их забрать.

По словам эксперта, при любых видах вложений денег есть нерыночные риски, то есть риски потери капитала не из-за негативного изменения курса актива, а из-за того, что его просто украли или экспроприировали иным способом.

Прежде всего она посоветовала опасаться компаний-подделок. Обычно мошенники не утруждают себя подготовкой сайта, ограничиваясь пустышкой, где есть титульный лист с контактами, а прочие ссылки не кликабельны. При этом титульный лист является копией известного бренда. В таком случае собеседница агенства советует присмотреться к деталям.

Кроме того, гарантированная доходность может быть равна только ключевой ставке Банка России с небольшой надбавкой максимум до 0,5-1 процент, что на текущий момент составляет 5-5,5 процента годовых. Финансист посоветовала с подозрением относиться к любому предложению, обещающего гарантированную доходность сверх этих процентов.

Не лишним будет знать, как по годам менялись такие показатели, как биржевые индексы, сырье, валютные пары. Можно вычислить средний годовой темп прироста этих индикаторов.

Также эксперт рассказала, что жертвы мошенников часто отдают свои сбережения под расписку или переводят на счета в «мифические швейцарские банки». Она напомнила, что счет должен быть всегда оформлен на владельца средств. «Всегда думайте о своих деньгах, а то кто-то другой подумает о них как о своих», — заключила она.

Ранее эксперты назвали главные страхи российских вкладчиков. Оказалось, что россияне, которые собираются открыть вклад, задаются вопросами о ставках, возможности забрать свои деньги досрочно, безопасности открытия депозита онлайн, а также о налоге на процентный доход.