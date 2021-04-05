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Подсчитана общая сумма кражи мошенников со счетов россиян

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Фото: Pixabay

За последний год кибермошенники совершили на 60 процентов больше краж со счетов россиян. Это посчитали на основе мониторинга открытых источников проекта ОНФ «За права заемщиков», передают «Известия».

Эксперты выяснили, что почти каждый третий случай (32 процента) мошенничества закончился успехом для злоумышленников. За год пандемии таких успешных операций стало больше на 60 процентов и превысило максимум за всю историю наблюдений. По расчетам экспертов, основанным на жалобах людей, мошенники похитили у россиян почти 2,8 миллиарда рублей, что на 70 процентов больше, чем в допандемийный период.

В то же время средний чек атаки снизился на 8 процентов, до 14,5 тысячи рублей. Минимальная сумма кражи составила пять тысяч рублей, максимальная — пять миллионов рублей. При этом небольшие суммы обычно похищают с использованием схемы «проверка кредитной истории» или с помощью обмана пенсионеров на тему компенсаций за лекарства, звонки из страхования личных средств, пенсий и соцвыплат.

Ранее стало известно о новом способе обмана россиян — под видом сотрудников банков мошенники предлагают жертвам оформить вклад под высокий процент. Заинтересовавшимся гражданам злоумышленники присылают ссылку на фейковую страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль.

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