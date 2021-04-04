Мошенники придумали новый способ обмана россиян — под видом сотрудников банков они предлагают жертвам оформить вклад под высокий процент. Об этом сообщает РИА Новости.

Заинтересовавшимся гражданам злоумышленники присылают ссылку на фейковую страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль. По словам руководителя группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой, эту универсальную схему мошенники используют для получения доступа к онлайн-банку кредитных организаций. При этом они могут как звонить своим жертвам, так и присылать им письма на электронную почту.

Эксперт объяснила, что многие граждане уже знают о том, что нельзя сообщать по телефону коды из SMS-сообщений для подтверждения операций. При этом клиенты могут не увидеть ничего подозрительного в заманчивом предложении от банка и не понять, что вводят учетные данные на фейковой странице, а не на сайте кредитной организации.

Ранее телефонный мошенник с полугодовым стажем, который занимается массовым обзвоном жителей России и представляется сотрудником «Сбербанка», раскрыл секретные способы и схемы обмана россиян. Он уточнил, что ежедневно набирает номера около полутора тысяч человек, и примерно сто из них становятся жертвами афер. При этом за одну неделю ему максимально удавалось заработать полторы тысячи долларов (около 112 тысяч рублей).