Предсказаны самые популярные виды мошенничества в 2021 году

Руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников предсказал самые популярные виды мошенничества в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, злоумышленники начали активно практиковать гибридные фишинговые атаки с использованием социальной инженерии и различных сценариев обмана интернет-пользователей. Он отметил, что мошенники часто используют дипфейк-технологии, качество которых с каждым годом улучшается. Тюрников предположил, что именно в текущем году дипфейки смогут дорасти до такого уровня, что распространение ложной информации «станет главной головной болью специалистов по информационной безопасности».

Эксперт также подчеркнул, что фишинг останется самым популярным видом интернет-мошенничества. В настоящее время фишинговых сайтов почти в 75 раз больше, чем вредоносных, сказал он.

Тюрников отметил, что не теряют популярности и мошенничества по электронной почте. Он призвал никогда не отвечать на электронные письма, в которых запрашиваются личные данные или информация об учетной записи. «Ваш банк никогда не будет запрашивать личную информацию — например, номер счета, номер социального страхования, PIN-код, идентификатор пользователя, номер дебетовой карты, пароли или любые коды подтверждения по электронной почте», — сказал он.

Ранее сообщалось, что преступники на сайтах объявлений стали использовать новые схемы. Они перечисляют небольшую сумму на счет жертв якобы случайно, а затем просят ее вернуть. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что эту небольшую сумму просят перечислить на реквизиты третьего лица. При этом средства будут переведены через закрепительный платеж на стороннем интернет-ресурсе. В таком случае злоумышленники смогут совершать покупки или списывать деньги с карт жертв без дополнительной верификации.