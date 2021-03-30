Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах объявлений

Преступники на сайтах объявлений стали использовать новые схему. Они перечисляют небольшую сумму на счет жертв якобы случайно, а затем просят ее вернуть. Об этом сценарии в беседе с РИА Новости россиян предупредили эксперты.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что эту небольшую сумму просят перечислить на реквизиты третьего лица. При этом средства будут переведены через закрепительный платеж на стороннем интернет-ресурсе. В таком случае злоумышленники смогут совершать покупки или списывать деньги с карт жертв без дополнительной верификации.

По второму сценарию мошенники размещают объявления о продаже товара и указывают цену ниже рыночной. Когда одна из жертв готовится прислать предоплату, злоумышленники дают ей реквизиты второй жертве. Затем они рассказывают второму человеку о якобы случайно перечисленных деньгах и просят переслать их на карту «сестры», «матери» или «подруги». В итоге, не получив товар, обманутые покупатели начинают выяснять отношения между собой, а преступники скрываются.

«Если вы пользуетесь сервисами частных объявлений, то важно проводить все операции через него. Не переходить по ссылкам, не общаться в других мессенджерах, не переводить деньги с карты на карту», — напомнил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Ранее исполнительный директор сервиса знакомств «Мамба» Ярослав Сергеев назвал способ выявить мошенника на сайте знакомств. По его словам, первый признак мошенника на сайте для знакомств — его рассказ о тяжелой жизни.