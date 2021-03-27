Россиянам раскрыли легкий способ вычислить мошенника на сервисах знакомств

Первый признак мошенника на сайте для знакомств — его рассказ о тяжелой жизни. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил исполнительный директор сервиса знакомств «Мамба» Ярослав Сергеев.

По его словам, злоумыленники ведут себя примерно одинаково на сервисах для поиска партнера, а самый распространенный обман — попрошайничество, которое составляет около 80 процентов всех мошенничеств. Исполнительный директор «Мамбы» добавил, что большинство попрошаек на сайте — это женщины, однако иногда бывает и наоборот.

«У них фейковые профайлы с ненастоящими фотографиями. (...) Никаких сложных моделей манипуляции они не используют, чаще всего просто рассказывают какую-нибудь слезливую историю о том, что заболела бабушка, заболел ребенок, лишился работы. Дальше следует прямое предложение перевести деньги на карту или на телефон», — рассказал Сергеев. При этом чаще всего подобные просьбы следуют в первых сообщениях.

Также пользователя сервиса должно насторожить желание собеседника перевести общение в мессенджер, где переписка не контролируется. Там юзеры могут столкнуться с шантажом. «Поддельная девушка предлагает обменяться с жертвой интимными фотографиями, на которые сама она очень щедра. В обмен девушка хочет фотографии своей жертвы, просит, чтобы они были с лицом или узнаваемыми деталями интерьера», — пояснил Сергеев. После этого мошенники находят страницы жертвы в соцсетях и угрожают разослать компромат знакомым.

Специалист призвал узнавать основную информацию у собеседника в приложениях для знакомств, так как мошенники, как правило, не любят тратить много времени на общение. «Сервисы, которые строят коммуникацию пользователей, имеют достаточно сложные многоуровневые системы безопасности, которые выявляют мошенников», — подчеркнул он. Также не стоит переводить деньги злоумышленникам, поскольку таким образом финансируется система мошенничества.

Ранее американские полицейские арестовали двух 18-летних юношей и 17-летнюю девушку, обвиняемых в избиении, ограблении и похищении людей, потенциальных жертв они искали с помощью Tinder. По версии следствия, девушка-подросток неоднократно помогала друзьям совершать уголовные преступления. Ее ухажеры из приложения для знакомств приходили по назначенному адресу, где несколько мужчин в лыжных масках запирали их в подвале, а затем избивали и грабили, угрожая пистолетом.