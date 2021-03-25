Девушка помогала друзьям похищать и грабить ее ухажеров из Tinder

Американские полицейские арестовали двух 18-летних юношей и 17-летнюю девушку, обвиняемых в избиении, ограблении и похищении людей, потенциальных жертв они искали с помощью Tinder. Об этом пишет Daily Mail.

По версии следствия, девушка-подросток неоднократно помогала друзьям совершать уголовные преступления. Ее ухажеры из приложения для знакомств приходили по назначенному адресу, где несколько мужчин в лыжных масках запирали их в подвале, а затем избивали и грабили, угрожая пистолетом.

У одной из жертв злоумышленники забрали ключи от машины, телефон, смарт-часы, кошелек и кольцо, а затем угнали его автомобиль. У другого пользователя Tinder не оказалось с собой денег, поэтому грабители отвезли его до банкомата и заставили снять 100 долларов (7,6 тысячи рублей).

Предполагаемых преступников удалось отследить благодаря тому, что мать одной из жертв засекла местоположение украденного телефона ее сына. Полицейские нашли устройство в угнанном автомобиле молодого человека.

Двух арестованных мужчин обвинили в похищении при отягчающих обстоятельствах, угоне и грабеже. Им отказали в освобождении под залог. Девушке также предъявили обвинения в угоне автомобиля, похищении при отягчающих обстоятельствах и грабеже. Она предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.