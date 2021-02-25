Женщины назвали признаки идеального любовника

Мужчина с бородой и карими глазами — такие признаки идеального любовника назвали пользовательницы в опросе британского интернет-магазина OnBuy. Об этом пишет Daily Star.

Так, 73 процента респонденток посчитали бороду главной чертой сексуальности партнера. Женщины отметили, что она придает мужчинам брутальности и зрелости, а также служит признаком доминирования. На втором месте по популярности оказались карие глаза, за эту черту проголосовал 71 процент участниц.

На третьем и четвертом месте разместились пирсинг и татуировки, набрав по 70 и 62 процента соответственно. Кроме того, часть женщин проголосовали за то, что признаком сексуальности служат широкие плечи, большой размер стопы, лысина или широкие брови.

Ранее американская блогерша Бриана Гомес показала способ привлечь внимание мужчин в приложениях для знакомств. Так, девушка делала из фотографий потенциальных партнеров коллаж, помещая их лицо на кадр из мультфильма из рекламы, и подбирала к картинке шутку.