Девушка опубликовала неудачные сообщения для завязывания знакомств

Пользовательница TikTok Кэти Чарльз (Katie Charles) рассказала, как искала себе пару в приложении для знакомств Tinder и столкнулась с несколькими грубыми сообщениями, с помощью которых мужчины пытались завязать с ней беседу. Как сообщает The Sun, она опубликовала скриншоты из переписок с мужчинами и оценила их неудавшиеся попытки наладить общение.

Одинокая женщина подчеркнула, что зачастую это были самые первые сообщения — таким образом кавалеры хотели вызвать ее реакцию и добиться от нее ответа. Так, один из юзеров написал ей: «Помнишь то время, когда мы встречались? Это было завтра ночью».

Также она процитировала другой текст с необычным намеком на секс: «Имею ли я честь вознаградить вас усталостью в спине при нашей встрече?» В еще одном автор решил использовать образы: «Желал бы окунуть свою ложку в твои макароны».

Больше всего Чарльз смутило другое сообщение: «Если бы ты была стаканом с апельсиновым соком, я бы сделал пять глотков и трахнул бы тебя на полу». Она пояснила, что совершенно не понимает, в чем замысел автора фразы и как на нее можно реагировать.

Ранее девушка по имени Эмили (Emile) рассказала, как смутила мужчин в приложении для знакомств фотографией в профиле. Переписка с желающим познакомиться вскоре перешла в обсуждение того, не инвалид ли она.