Модель Playboy пожаловалась на удаление фото в приложении для знакомств

24-летняя модель Playboy Талия Пэрис (Tahlia Paris) из Лос-Анджелеса зарегистрировалась в приложении для знакомств Bumble, однако вскоре заметила, что ее фотографии удалили. В комментарии Daily Mail она пожаловалась на ситуацию и заверила, что не нарушала правил сервиса.

По ее словам, в аккаунте не было откровенных кадров, а лишь обычные снимки, на которых она корчила рожицы и гуляла по пляжу. Недавно она получила уведомление о том, что модераторы Bumble удалили некоторую информацию из ее профиля.

У модели почти 900 тысяч подписчиков в Instagram и есть аккаунт на сервисе OnlyFans, где она регулярно публикует интимные снимки для поклонников. Пэрис утверждает, что в Bumble удалили три фото: на одном она в бикини на пляже, на другом — играет в игровой автомат в топе от бикини, а на третьем — стоит на красной ковровой дорожке.

Представитель приложения заявил, что профили не могут содержать «селфи в ванной без одежды» или фотографии людей, которые находятся в помещении в нижнем белье или купальнике». В пресс-службе пояснили, что нижнее белье допускается, только если фото сделано на пляже или у бассейна.

Модель пояснила, что зарегистрировалась в приложении, так как в пандемию стало сложнее знакомиться, а ей хотелось найти пару. «В Лос-Анджелесе все полностью закрыто из-за коронавируса, поэтому я подумала, что у меня будет больше шансов найти кого-то, с кем можно провести время в приложении», — добавила она.

Ранее 26-летняя модель из Лос-Анджелеса Холли Валентайн (Holly Valentine) пожаловалась на то, что ее профиль в приложении Tinder заблокировали. Она предположила, что ее аккаунт могли посчитать фейковым из-за слишком красивых фотографий.