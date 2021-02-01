Одна деталь на фото девушки смутила потенциальных кавалеров

Девушка по имени Эмили (Emile) рассказала, как смутила потенциальных кавалеров в приложении для знакомств фотографией в профиле. О курьезной ситуации она рассказала в ролике, опубликованном в соцсети TikTok.

Пользовательница с ником em.griffx отметила, что переписка с желающим познакомиться вскоре перешла в обсуждение того, не инвалид ли она. «Это может прозвучать странно, но ты случайно не инвалид?» — написал парень.

Эмили ответила отрицательно, посчитав, что парень таким образом хочет рассмешить ее какой-либо заготовленной фразой. Однако оказалось, что это был вопрос без подвоха, так как на снимках нельзя было разглядеть одну из рук девушки.

Ролик посмотрели более 700 тысяч раз, оставив сотни комментариев под публикацией. Многие согласились, что при взгляде на фотографии могли допустить, что Эмили ампутировали одну из рук. Однако она заверила, что все дело в ракурсе съемок.

Ранее пользователи сети обратили внимание на снимок девушки в профиле Tinder, на котором заметили неожиданную деталь. За плечом девушки находилось зеркало, напротив которого стоял фотограф — полуобнаженный мужчина со смартфоном.