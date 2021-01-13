Неожиданная деталь на фото девушки повеселила пользователей Tinder

Пользователи сети обратили внимание на снимок девушки в профиле Tinder. Они заметили неожиданную деталь на фотографии, которая повеселила их. Об этом сообщает Daily Star.

На кадре можно разглядеть сидящую на столе девушку с ушами Минни Маус на голове. За ее плечом находится зеркало, напротив которого стоит фотограф — полуобнаженный мужчина со смартфоном в руках. По какой-то причине он тоже попал на снимок, и девушка решила оставить эту фотографию в своем профиле.

В соцсетях задались вопросом, кто же сделал снимок: бывший парень девушки или ее нынешний любовник. «Почему этот чувак фотографирует ее? Почему он без рубашки? У меня так много вопросов», — удивился один из юзеров. «Кто-нибудь заметил в зеркале парня без рубашки, который делал снимок?» — пошутил другой.

Некоторые предположили, что девушка неслучайно выбрала подобную фотографию для своего профиля. Возможно, она хотела намекнуть потенциальным любовникам, что предпочитает групповой секс.

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