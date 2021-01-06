Мужчина познакомился в Tinder с женщиной и попытался соблазнить ее дочь

Британец Джозеф Картер (Joseph Carter) признал себя виновным в том, что пытался соблазнить 12-летнюю дочь женщины, с которой он ходил на свидание. Об этом сообщает LeicestershireLive.

34-летний англичанин познакомился с женщиной в Tinder. Через несколько месяцев он написал собеседнице, предложив ей встретиться с ним в реальной жизни. Та согласилась и пригласила мужчину к себе домой.

Придя в гости, Картер познакомился с девочкой-подростком, которая спустилась со второго этажа дома, чтобы встретить мужчину. Вскоре гость ушел, а женщина вместе с дочерью остались в одной комнате и смотрели телевизор. Через час 12-летняя девочка получила запрос на добавление в друзья от Картера в Snapchat. Она приняла его и сразу же рассказала об этом своей матери.

Британка забрала телефон и начала сама общаться с Картером от имени дочери. Мужчина писал девочке, что у нее «невероятное тело». Он предложил вернуться в дом, когда ее мать уснет. После этого Картер отправил непристойные фотографии и описал сексуальные действия, которые он намеревался провернуть с несовершеннолетней.

Напуганная мать сразу же позвонила в полицию. Стражи правопорядка арестовали Картера. В суде он признал себя виновным в попытке склонить несовершеннолетнюю девушку к сексу. Мужчина получил два года тюрьмы.