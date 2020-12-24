Работник Tinder раскрыл секреты успешных знакомств

Бывший работник приложения для онлайн-знакомств Tinder раскрыл секреты успешного поиска партнера. Его рекомендации опубликованы на YouTube.

«Если вы хотите узнать, кто свайпнул вас вправо, установите минимальное расстояние для поиска потенциальных партнеров. Тогда первыми появятся те профили, владельцам которых вы понравились, но которые находятся дальше этой дистанции», — порекомендовал экс-работник приложения.

Вечер он назвал неудачным временем для знакомств. По мнению мужчины, поиск партнера днем будет более эффективным. Если же пользователь будет свайпать влево тех, кому он уже понравился, это автоматически сделает его профиль более популярным в его регионе.

Кроме того, он посоветовал загружать в профиль много фотографий: их должно быть не менее четырех, все они должны быть хорошего качества. Сотрудник Tinder также предупредил, что не стоит быстро свайпать всех подряд вправо. Алгоритмы приложения реагируют на такое поведение и принимают владельца аккаунта за робота.

Тем, кто решил возобновить знакомства в Tinder после перерыва, он посоветовал создать новый аккаунт. Такая стратегия, по мнению бывшего сотрудника приложения, будет эффективнее. Мужчина также рассказал, что количество женщин и мужчин среди пользователей приложения зависит от страны. Например, в США на 60 мужчин приходится 40 женщин, а в Перу ситуация обстоит ровно наоборот.