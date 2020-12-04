Необычные требования украинца из Tinder для будущей девушки насмешили интернет

В сети посмеялись над украинским пользователем Tinder, который выдвинул необычные требования для будущей избранницы. В частности, он заставил девушек измерять «ширину прорези рта», чем насмешил интернет. Скриншоты его анкеты впервые были опубликованы еще летом 2020 года, однако вирусную популярность в Twitter они набрали только в декабре.

33-летний житель Кривого Рога по имени Дмитрий написал, что ищет красивую девушку без лишнего веса. Чтобы точно соответствовать критериям, потенциальная возлюбленная должна была высчитать массу своего тела по формуле: рост в сантиметрах минус 100 (например, если ее рост составляет 180 сантиметров, вес не должен превышать 80 килограммов).

«Рост измерять без обуви, взвешиваться без белья (голой). Мой рост 178, твой — 178 минус максимальная высота каблуков твоей обуви и минус три (запас на высоту твоей прически)», — написал Дмитрий.

Самым неожиданным требованием мужчины оказалась максимальная «ширина прорези рта» у его избранницы: Дмитрий ограничил этот параметр 4-5 сантиметрами. Это обстоятельство сильнее всего позабавило пользователей сети.

Несколько человек пошутили, что Дмитрий, судя по всему, ходит на свидания с рулеткой. Другие вообще не поняли, зачем мужчина акцентировал внимание на ширине рта.

В конце концов некоторые юзеры начали выкладывать фотографии, на которых они брали линейки и измеряли свой рот. Причем подобные снимки публиковали не только девушки, но и мужчины.